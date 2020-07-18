السعودية | استمرار الجسر الجوي الاستثنائي بين محافظتي المهرة وسقطرى

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شكرا لقرائتكم استمرار الجسر الجوي الاستثنائي بين محافظتي المهرة وسقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يستمر الجسر الجوي الاستثنائي، الذي أنشأته القوات السعودية، بنقل العالقين في المحافظات اليمنية المختلفة، من مطار الغيضة في محافظة المهرة، إلى مطار سقطرى، وذلك إثر تعليق رحلات الطيران، ضمن إجراءات الدولة اليمنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى، رائد الجريبي، أن نقل العالقين من مختلف المحافظات سوف يساهم في تخفيف معاناة أبناء سقطرى، داعياً إلى فتح المجال أمام الرحلات التجارية محلياً ودولياً، ونقل المرضى إلى الخارج من أجل العلاج.
وقد وصلت أولى رحلات نقل العالقين من أبناء سقطرى في الساعة الثامنة من مساء أمس الجمعة. واليوم السبت وصلت ثاني طائرة إلى مطار سقطرى بمحافظة أرخبيل سقطرى قادمةً من مطار محافظة المهرة.
وكانت القوات السعودية في محافظة أرخبيل سقطرى قد أعلنت عن تسيير جسر جوي للعالقين، وخاصة للعائلات والمرضى من أبناء سقطرى.
وخضع ركاب الرحلتين لإجراءات الفحص السريع الخاص بفيروس كورونا، للتأكد من خلوهم من المرض، كإجراء وقائي لمنع وصول العدوى إلى سقطرى.
كما تم أخذ البيانات اللازمة عن كل مسافر من قبل فرق الطوارئ التابعة لمكتب الصحة وتعقيم المسافرين وحقائبهم وفق التدابير المتبعة.
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