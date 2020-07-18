، مقيم آسيوي ينهي حياته شنقًا داخل سكنه بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية تحقّق لمعرفة ملابسات الواقعة

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة اليوم، حالة انتحار شنقًا لوافد من الجنسية النجلاديشية في مقر سكنه بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.

وعلمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا عن انتحار مقيم من الجنسية البنجلاديشية داخل مقر سكن عمال بحي العزيزية بمكة المكرمة، وعند مباشرة الموقع عُثر عليه متوفًّى وقد فارق الحياة بعد أن أنهى حياته شنقًا بحبل.

وقد تم الكشف على المتوفى الأربعيني من قِبل الهلال الأحمر؛ حيث أكد وفاته، وأودع جثمانه ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا موسعًا، لمعرفة ملابسات الحادثة.