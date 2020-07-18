، إيران.. إصابات كورونا تتجاوز الـ270 ألفًا والوفيات تلامس 14 ألفًا ،

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تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران اليوم السبت حاجز الـ270 ألفاً، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 2.1 ألف حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة عن رصد 188 وفاة و2166 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" "مقابل 183 وفاة و2379 إصابة في اليوم السابق"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 271606 إصابات منها 13979 حالة وفاة و3529 مريضا في حالة حرجة.
ووفق "روسيا اليوم"، تماثل 223300 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي في إيران، وتم إجراء 2123518 فحصاً لتشخيص الإصابات بالوباء.
ولفتت الوزارة إلى أن الوضع الصحي لا يزال خطيراً في 23 من أقاليم البلاد الـ31، مؤكدة أن الوضع في عشرة منها عند مستوى أحمر ولا تزال الـ13 الأخرى في حالة تأهب.
وشهدت إيران ثلاث مرات منذ بداية يوليو أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء كورونا وكان آخرها 221 وفاة خلال 24 ساعة.
وصرح الرئيس حسن روحاني في وقت سابق من اليوم بأنه حصل على تقديرات من وزارة الصحة تؤكد أن عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد قد يصل إلى 25 مليوناً.فيروس كورونا الجديد
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 02:39 PM
تماثل 22.3300 للشفاء من الفيروس.. وإجراء 212.3518 فحصًاإيران.. إصابات كورونا تتجاوز الـ270 ألفًا والوفيات تلامس 14 ألفًا
تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران اليوم السبت حاجز الـ270 ألفاً، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 2.1 ألف حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة عن رصد 188 وفاة و2166 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" "مقابل 183 وفاة و2379 إصابة في اليوم السابق"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 271606 إصابات منها 13979 حالة وفاة و3529 مريضا في حالة حرجة.
ووفق "روسيا اليوم"، تماثل 223300 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي في إيران، وتم إجراء 2123518 فحصاً لتشخيص الإصابات بالوباء.
ولفتت الوزارة إلى أن الوضع الصحي لا يزال خطيراً في 23 من أقاليم البلاد الـ31، مؤكدة أن الوضع في عشرة منها عند مستوى أحمر ولا تزال الـ13 الأخرى في حالة تأهب.
وشهدت إيران ثلاث مرات منذ بداية يوليو أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء كورونا وكان آخرها 221 وفاة خلال 24 ساعة.
وصرح الرئيس حسن روحاني في وقت سابق من اليوم بأنه حصل على تقديرات من وزارة الصحة تؤكد أن عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد قد يصل إلى 25 مليوناً.
، إيران.. إصابات كورونا تتجاوز الـ270 ألفًا والوفيات تلامس 14 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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