شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة للملك سعود في وكالة المملكة الحجازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة نادرة الملك سعود أثناء زيارته لوكالة المملكة الحجازية، ويجلس على يمينه السيد فوزان السابق معتمد الحكومة الحجازية، وعلى يساره الأستاذ خير الدين الزركلي مستشار الوكالة الحجازية وحولهم موظفوا الوكالة. وثقت صورة نادرة الملك سعود أثناء زيارته لوكالة المملكة الحجازية، ويجلس على يمينه السيد فوزان السابق معتمد الحكومة الحجازية، وعلى يساره الأستاذ خير الدين الزركلي مستشار الوكالة الحجازية وحولهم موظفوا الوكالة. كما ظهر في الصورة الشيخ محمد سرور الصبان، أمين خزنة جدة، والشيخ عباس قطان، أمين مكة المكرمة، والأستاذ التفتازاني والوجيه حبيب لطف الله والدكتور أحمد النقيب رحمهم الله.

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