شكرا لمتابعة خبر عن صورة عمرها أكثر من 80 عاما للملك عبدالعزيز أثناء أدائه لفريضة الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز، وخلفه أبنه وولي عهده الأمير سعود، وعلى يمينه رشدي ملحس بك مدير جريدة أم القرى. وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز، وخلفه أبنه وولي عهده الأمير سعود، وعلى يمينه رشدي ملحس بك مدير جريدة أم القرى. أوضحت مؤسسة الملك سعود،في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن الصورة التقطت أثناء أداء فريضة الحج لعام ١٣٥٣ هـ، في مكة المكرمة، وذلك بعد إنقاذ الأمير سعود لوالده من محاولة الإغتيال التي تعرض لها في المسجد الحرام رحمهم الله .

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