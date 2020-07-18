شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»‏: اندفاع كتلة رطبة على عدة مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن اندفاع كتلة رطبة على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع -بإذن الله -اندفاع كتلىة رطبة نواحي الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية الغربية من المملكة وعمان والإمارات واليمن" .

وأضاف "الحصيني" : " ومن المتوقع دخول أجزاء من الرياض خاصة المحافظات الجنوبية.. متوقع أن يخف الحر قليلاً /نزول في الحرارة بواقع من"2" ل"3"°C عما كان عليه في الايام الماضية مع رياح نشطة " .