شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحلة الحجاج إلى مكة قديما و "متعة المعاناه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف الباحث في التراث الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي مراحل تطور انتقال الحجاج إلى مكة المكرمة .

وأكد " الوشمي " في فيديو نشرته دارة الملك عبد العزيز أن الحجاج كانوا يستخدمون الركائب لمسافة 20 يوم تقريباً للوصول إلى مكة المكرمة .

وأضاف إلى ظهور "الحمالي الخشبي " حينها حيث كان يحمل العشرات من الحجاج ، وكان هناك الحمالي ذا الطابقين حيث كان يحمل الرجال في طابق والنسء في طابق .

وانتقل "الوشمي " إلى مرحلة ظهور المركبات والتي كانت تستوعب 26 راكب ، وكان الحجاج يتجمعون في "البراحات " بالرياض قبل الإنتقال لمكة ويقومون بإستئجار السيارات حتى المشاعر المقدسة ثم تطور النقل حتى عصرنا الحالي .