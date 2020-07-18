شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحلة الحجاج إلى مكة قديما و "متعة المعاناه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشف الباحث في التراث الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي مراحل تطور انتقال الحجاج إلى مكة المكرمة .
وأكد " الوشمي " في فيديو نشرته دارة الملك عبد العزيز أن الحجاج كانوا يستخدمون الركائب لمسافة 20 يوم تقريباً للوصول إلى مكة المكرمة .
وأضاف إلى ظهور "الحمالي الخشبي " حينها حيث كان يحمل العشرات من الحجاج ، وكان هناك الحمالي ذا الطابقين حيث كان يحمل الرجال في طابق والنسء في طابق .
وانتقل "الوشمي " إلى مرحلة ظهور المركبات والتي كانت تستوعب 26 راكب ، وكان الحجاج يتجمعون في "البراحات " بالرياض قبل الإنتقال لمكة ويقومون بإستئجار السيارات حتى المشاعر المقدسة ثم تطور النقل حتى عصرنا الحالي .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رحلة الحجاج إلى مكة قديما و "متعة المعاناه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.