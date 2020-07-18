شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن الطيار المفقود مع مدربه بالفلبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهرت تفاصيل جديدة عن الطيار المفقود في الفلبين عبد الله الشريف، وذلك بشأن نمط التدريب وبعض العادات التي يتبعها الطيارون المدربون أثناء الرحلات التدريبية، المتسببة في فقدان الطيارة.

وقال بعض القائمين على برنامج التدريب، خلال تقرير أذاعته MBC، في برنامج "ما لم تر" أن بعض الطيارين المدربين ينامون أثناء الرحلات التدريبية عندما يشعرون بوصول الطيار المتدرب إلى مستوى يدعو للاطمئنان، وهو ما يمكن أن يكون مُفسرًا لاختفاء الطائرة التي كان يقودها الشريف.

وأشار البعض إلى إمكانية تسبب القيام بحركات خطيرة في الجو باختفاء طائرة الشريف، حيث أكدوا أن المتدرب قام بتنفيذ بعض المناورات الجوية الخطيرة قبل فقدان طائرته بيوم واحد؛ فيما كان يطمح دومًا في تعلم المزيد عن الطيران، مؤكدين أنه كان يسعى دومًا لتنفيذ ما يتعلمه خلال الرحلات التدريبية التي كان يقوم بها.