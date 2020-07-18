شكرا لمتابعة خبر عن القضاء على الفيروسات بمساجد مكة في نصف دقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):شهد 250 مسجداً في منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، حملة تعقيم باستخدام تقنية تتمكن من القضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية.
ومن جانبه، قال مدير عام جمعية "هدية الحاج والمعتمر الخيرية" منصور العامر، أن تقنية "مايكروسيف" التي يجرى استخدامها مُعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، لافتًا إلى أن المبادرة بدأ تنفيذها فعلياً بمسجد "السلف الصالح" .
وأوضحت مدير عام مجموعة مايكروسيف صفا القدومي، أن التقنية المُستخدمة لا تحتوي على مواد كيميائية وليس لها رائحة، ولا تُسبب أي أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وتستخدم عالمياً في تعقيم المستشفيات ومركبات الإسعاف.
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