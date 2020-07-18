شكرا لمتابعة خبر عن إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

تمكن - بفضل الله - الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" حيث عانت المريضة من التهاب شديد وتورم في الجانب الأيسر من الوجه وعدم قدرتها على التنفس والأكل .

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود التهاب في عظمة الوجنة اليسرى وأعلى الفك مما أدى إلى تأكل العظم الصدغي وتسبب في التهاب السحايا وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة مع تطبيق كافة المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات .

وتم من خلال الإجراء الجراحي إزاله الخراج وتنظيف القيح المائي لإراحة منطقة الفم والتخفيف على العظم الصدغي ،فيما تتمتع بصحة جيدة ومستقرة مع تلقيها الرعاية الصحية الكاملة في الحجر الصحي.