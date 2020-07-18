السعودية تعلن موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة 2020

حددت المحكمة العليا في السعودية مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هــ موعدًا لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 2020 ليتنسى معرفة موعد عيد الأضحى 2020

وقال المحكمة العليا في بيان لها اليوم السبت: "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ".

وطالبت المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وفق موقع سكاي نيوز عربية.

وأضافت في بيانها ممن لديه "القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".