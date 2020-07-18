تفاصيل البحث عن الفتاة المفقودة بنجران.. ورواد «تويتر» يُدشنون هاشتاقًا

دشن رواد موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، هاشتاق «مفقودة_ نجران» بعد 3 أيام من البحث المتواصل عن الفتاة المفقودة التي تعيش في نجران فاطمة آل سويدان.

وقال شقيق مفقودة نجران، إن شقيقته فاطمة آل سويدان خرجت من المنزل فجرًا يوم الأربعاء، بحايرة السلم نجران وتعاني من اعتلالات نفسية.

وأوضح لـ«عاجل» أن شقيقته فاطمة التي تسكن في نجران فتاة غير متزوجة، وتبلغ من العمر ٢٢ عامًا، منوهًا إلى أنها كانت تُعاني من اعتلالات نفسية من قبل، لافتًا إلى تكثيف عمليات البحث عنها في كل مكان طوال ثلاثة أيام.

وأشار شقيق مفقودة نجران إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بحادثة فقدانها، مبينًا أن مواصفات شقيقته المفقودة هي أنها متوسطة الطول، ووزنها تقريبًا ٦٠ كيلوجرامًا.

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رواد تويتر يدشنون هاشتاجًا للبحث عن الفتاة المفقود في نجران

في المقابل، دشن رواد موقع تويتر هاشتاق «مفقود نجران» للمساهمة في البحث عن فاطمة آل سويدان المفقودة في نجران، ونشروا مقاطع مصورة توضح الأماكن التي يبحث فيها أهل الفتاة والجهات الآمنية.

وقال بعض رواد موقع «تويتر»، إنَّ الجن اختطف الفتاة المفقودة في نجران، لكن آخرين اختلفوا معهم وطالبوهم بالكفّ عن إطلاق الشائعات، وكذلك طالبوا الجهات المسؤولة بمحاسبتهم.

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