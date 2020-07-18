الحصيني: كتلة رطبة تؤثر على مناطق عدة.. ويصاحبها انخفاض في الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، دخول كتلة رطبة على مناطق عدة، خلال الساعات المقبلة، ما يؤدِّي إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع اندفاع كتلة رطبة نواحي: «الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية الغربية من المملكة، وكذلك سلطنة عمان ودولة الإمارات واليمن.»

وأضاف الحصيني، أنه من المتوقع تأثّر أجزاء من منطقة الرياض بالكتلة الرطبة، خاصة المحافظات الجنوبية منها.

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وأشار الحصيني إلى أنَّه من المتوقع أن يخف الحر قليلًا، مع انخفاض في درجات الحرارة بواقع من 2 إلى 3 درجات مئوية، عما كانت عليه في الأيام الماضية، مع هبوب رياح نشطة.

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