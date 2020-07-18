بالفيديو..تعرف على نظام إدارة الرواتب وخاصية الربط المتكامل عبر منصة مُدد

أوضحت منصة مدد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة نظام إدارة الرواتب وخاصية الربط المتكامل.

وأضافت منصة مدد خلال مقطع فيديو بثته على حسابها الرسمي أنه يمكن تعديل بيانات الحساب الشخصي من خلال أيقونة أعلى الصفحة الرسمية للمنصة وفيه صفحة بيانات المنشأة حدث وعدل بياناتها والهيكل التنظيمي وتفاصيل الراتب وتعديل وإضافة الحساب البنكي.

ووفقا لمنصة مدد فأن في صفحة الموظفين، يمكن إضافة وتحديث بيانات الموظفين من وإلى نظام التأمينات الاجتماعية عن طريق الربط الآلي، ويمكن من خلالها إضافة موظفين في نظام التأمينات بدون الحاجة لتسجيلها من جديد.

إدارة الرواتب في منصة مدد

وفي إدارة الرواتب، تظهر مجموعة من الخدمات، بناء على الدور الوظيفي للشخص إذا كان صاحب المنشأة أو مفوض رواتب أو مدقق رواتب وحسب دور الشخص تتوفر له خدمات إنشاء مسير الرواتب وتحديد الموظفين وإضافة البدلات والحسميات والمراجعة قبل جدولته وإرساله للبنك المرتبط آليا مع منصة مدد.

وأوضحت منصة مدد أن في صفحة المؤشرات يظهر عدد الموظفين الذين تم التحويل لهم، ويمكن متابعة تفاصيل حالة راتب كل موظف بالضغط على زر الحالة، ولتوفير الوقت ملف حماية الأجور يتم رفعه تلقائيا بعد عملية دفع الرواتب لتمكين التزامك، ويتم تحديث نسبة الالتزام في برنامج حماية الأجو تلقائيا في الشاشة الرئيسية.

Advertisements

أما صفحة مدفوعات آخرى تتعلق بأي مدفوعات غير الرواتب، فيما يوفر أرشيف الرواتب التي رفعتها سابقا في المنصة، بينما تعرض صفحة «طلباتي» لصاحب المنشأة أو مفوض الرواتب الطلبات التي تتعلق بخدمات إدارة الرواتب، وفقا لمنصة مدد.

الخدمات البنكية من منصة مدد

ومن الخدمات البنكية يستطيع المستفيد مراجعة المحافظ الإلكترونية آليا للموظفين بعد التحديد والمراجعة، وفي صفحة إإدارة الحساب، يمكن للمستفيد إنشاء حسابات الموظفين لبعض الموظفين في المنشأة للإشراف على بيانات المنشأة في منصة مدد عن طريق الرقم الوظيفي وتعيين أدوارهم ومسؤولياتهم كمفوض للمنشأة أو مدقق رواتب.



وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أعلن إطلاق منصة مُدد منذ أيام قليلة والتي تقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب؛ ما يمكنها من الالتزام بنظام حماية الأجور، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءًا من خطة برنامج التحول الوطني.

اقرأ أيضا:

منصة «مدد» تقدم 9 مزايا مهمة للعاملين وأصحاب المنشآت

9 مزايا توفرها منصة مدد للعاملين وأصحاب المنشآت.. تعرف عليها