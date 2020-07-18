تعرف على آلية إصدار شهادات حضور الدورات التدريبية التفاعلية من صندوق هدف

بـ7 خطوات
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، خطوات استلام شهادات الدورات التدريبية التفاعلية من منصة دروب وهدف.
وأكد صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنَّ خطوات استلام شهادات الدورات التدريبية تتضمن:
1-الدخول على موقع دروب الإلكتروني.
2-اختيار قائمة الدورات الإلكترونية.
3-اختيار جميع التخصصات.
4-اختيار الجلسات التفاعلية.
5-البحث باسم الجلسة في مربع البحث.
6-التسجيل في الجلسة ومشاهدة الفيديو والإجابة على التقييم، وإذا كنت حضرت الجلسة فيمكنك الإجابة بشكل مباشر.
7-الانتقال إلى تبويب النتائج أعلى الصفحة ومن ثمَّ الضغط على أيقونة «طلب شهادة ».
وأضاف صندوق هدف عبر حسابه الرسمي أنَّ إصدار شهادة حضور الجلسات التدريبية التفاعلية يتطلب الحصول على شهادة اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.
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