بالفيديو.. طبيبة تقطع إجازة الوضع وتعود لمعالجة مرضاها

من أجل مرضاها ومساعدتهم في إنهاء آلامهم، قطعت استشارية طب الأعصاب والتصلب المتعدد الدكتورة فوزية الشمراني، إجازة الوضع لتعود لممارسة عملها الإنساني.

وذكرت الشمراني في تقرير مصور لقناة «الإخبارية»، أنَّ جائحة كورونا وضعت مسافات بين المرضى والطبيب. مشيرة إلى أنَّ مرضاها كانوا يتواصلون دائمًا معها ويتساءلون عن موعد عودتها لممارسة العمل.

وأضافت أنَّ إجازة الوضع للمرأة العاملة تبلغ 70 يومًا، لكنها قطعت إجازتها بعد ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أن قرار قطع إجازتها كان نابعًا منها ودون أي ضغوط من إدارة المستشفى.

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وأكّدت أنها تخاف على أطفالها من عدوى كورونا، لكنها تأخذ كل احتياطات الوقاية، وتشير إلى أنَّ غسل اليدين بالنسبة للأطباء هو عمل روتيني من قبل الجائحة، يمارس قبل وبعد فحص كل مريض.

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