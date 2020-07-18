محل تجاري وسيارة.. الهدايا تنهال على توأمي بريدة "بائعَي الكودرد"

انهالت الهدايا الثمينة على التوأمين السعوديين عبدالله وإبراهيم المهوس من مدينة بريدة بمنطقة القصيم والمعروفين بـ #بايع كودرد بريده، حيث كانت آخر الهدايا هي تقديم إحدى شركات العطور "سيارة" للتوأمين السعوديين، وذلك بعد سرقة دراجة أحدهما.

ومن الهدايا أيضًا التي انهالت على التوأمين هي تكفّل رجل أعمال بدخلهما عشرة أيام.

كما تكفلت إحدى الشركات بتأمين محل تجاري مدفوع الإيجار لمدة عامين وبموقع تجاري واستثماري متميز، وتكفّلت أيضًا إحدى الشركات بتجهيز المحل كاملًا من جميع الاحتياجات.

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وتعود قصة بائع كودرد بريدة إلى ظهوره في مقطع فيديو عبر حساب أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر «سناب شات» بعد أن أظهر التوأمين استثمارهما بمشروع مربح بسيط، والذي يختص بعمل مشروب الكودرد والشاي والقهوة وبيعها بجانب أحد الطرق ببريده.

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