«الثقافة» تُدرج 400 مهنة في التصنيف السعودي الموحد منها «متذوق طعام»

أعلنت وزارة الثقافة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إدراج 400 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وأشارت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق مشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة، موضحة أنه سيتم منح العاملين في مختلف القطاعات الثقافية صفة اعتبارية واعترافًا رسميًّا لدى المجتمع وأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

وأضافت وزارة الثقافة أن المهن الثقافية تتوزع على عدد من القطاعات الثقافية، ومنها:

1 - قطاع الأدب والترجمة، ويشمل مهن: كاتب روايات، مراجع كتب، أستاذ كتابة إبداعية، فني دبلجة، ناقد أدبي، مترجم أدبي.

2 - قطاع الموسيقى، ويشمل مهن: مؤلف موسيقي، أستاذ موسيقى، قائد فرقة موسيقية، فني صوت، مغني أوبرا، مستشار فلكلور موسيقي.

3 – قطاع المتاحف ويشمل مهن: مصور متاحف، مرشد متحف، أمين محفوظات ،فني متاحف، مصنف متحف، مدير مرافق المتحف.

4 – قطاع المسرح والفنون الأدائية، ويشمل مهن: مدير مسرح، منتج مسرحي، مدرب استعراضات، راوي قصص.

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5 – قطاع فنون الطهي ويشمل مهن: رئيس طهاة، مصور طعام، مؤلف كتب طهي، متذوق أطعمة ومشروبات.

6 – قطاع المكتبات ويشمل مهن: أخصائي مراجع، وأخصائي خدمات مكتبات متخصصة.

7 – قطاع العمارة والتصميم، ويشمل مهن: صانع نماذج معمارية، والتصوير المعماري.

8 – قطاع الأزياء، ويشمل مهن: مصمم أزياء، خبير تكنولوجيا الأزياء، ملون النسيج.

9 – قطاع التراث ويشمل مهن: أخصائي علوم آثار، وحرفي صناعة البشوت، وأخصائي تطوير وتنمية الحرف.

10 – قطاع الفنون البصرية ويشمل مهن: باحث فني مدير معرض فني، رسام تعبيري، فني تصميم معارض، أخصائي ترميم لوحات فنية.

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