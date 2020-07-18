السعودية اليوم / الكويت تسجل 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



الكويت 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58221 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالة وفاة.

// انتهى //

13:46ت م

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الكويت 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58221 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالة وفاة.// انتهى //13:46ت م0051

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