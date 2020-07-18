

الكويت 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت اليوم، أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، قوله: إن سمو أمير الكويت دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

// انتهى //

13:42ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير دولة الكويت يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.