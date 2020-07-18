السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل بالأحساء تستقبل 49 ألف طلب تسجيل إلكتروني.. وتعلن الدفعة الأولى من المقبولين بعد غدٍ الاثنين



الأحساء 27 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أنهت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء الخميس الماضي، عمليات استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلبة المتقدمين الجدد على نظامي البكالوريوس والدبلوم (انتظام).

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد الفريدان، أن الجامعة استقبلت أكثر من 49 ألف طلب إلكتروني، مفيداً أن الجامعة ستعلن عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين بعد غدٍ الاثنين، مؤكدًا على الذين سيتم ترشيحهم في الدفعة الأولى أن يقوموا بتأكيد قبولهم إلكترونيًّا خلال المدة المحددة والمعلن عنها في جدول التقويم الزمني للقبول، والموجودة في بوابة القبول الإلكتروني، حتى لا يلغى ترشيحهم، ويستبعدون من المنافسة نهائيا.

وأكد الدكتور الفريدان، على الجميع، بالرجوع لجدول التقويم الزمني للقبول المعلن عنه عبر بوابة القبول الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات، مبينا أن الجامعة استبعدت طلبات المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم شروط الدخول في المنافسة على القبول، والواردة في جدول الكليات المعلن عنها عبر بوابة القبول الإلكتروني، مشيرا إلى أن تسليم الشهادة الثانوية العامة سيبدأ يوم الأحد 19-12-1441هـ عبر مكاتب البريد الممتاز.

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