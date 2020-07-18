السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي



المدينة المنورة 27 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 18 يوليو 2020م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة أهمية استثمار الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لقطاع الإسكان في توفير الخدمات لمشاريع الإسكان التنموي وتسريع خطوات إنجازها لضمان تلبية احتياج الأسر المستفيدة بالمنطقة .

وأشار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي إلى أهمية إعطاء الأولوية في تأمين المساكن لأسر الأيتام التي ترعاها جمعية تكافل الخيرية والأسر الأشد حاجة بالمجتمع ، منوهاً سموه بضرورة العمل التنسيقي بين جميع القطاعات المعنية بالمنطقة لهذه المشاريع .

واطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع على تقرير اللجنة التنفيذية الثاني خلال العام الحالي 2020م ، متضمنا حالة مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة البالغ عددها 6 مشاريع لإنجاز 1818 وحدة سكنية بالمدينة المنورة ومحافظاتها وإحصائيات المنطقة على منصة جود للإسكان حيث بلغ إجمالي المساهمات أكثر من 19 مليون ريال لتوفير السكن لـ 400 مستفيد ، في حين بلغ عدد المستفيدين من دعم الإيجار 3535 مستفيد بقيمة تقدر بـ10 ملايين ريال .

كما اطلع سموه على عرض ما تم إنجازه من مهام اللجنة تمثل أبرزها في إيجاد مسار سريع عن طريق شراء الوحدات السكنية الجاهزة لأسر الاسكان التنموي التي بلغ إجماليها 338 وحدة سكنية تسلمت جمعية تكافل منها 146 وحدة حتى الآن ، كما تم تسليم عدد من الوحدات السكنية الأخرى لشركاء الاسكان التنموي من الجمعيات الخيرية ، بالإضافة إلى إيصال الخدمات الرئيسية والمرافق العامة لمواقع الإسكان التنموي وحصر المشاريع التي نفذتها الجمعيات بالمنطقة وإدراجها في البرنامج وتقديم الدعم لها ، كما تم خلال الاجتماع تسمية المهندس عبدالرحمن الباهي أميناً للجنة التنفيذية للإسكان التنموي .

// انتهى //

13:32ت م

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