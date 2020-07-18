السعودية اليوم / "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان



جيزان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ، تشمل محافظات الدرب ، و بيش ، و صامطة ، و فرسان .

كما نبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الريث ، والعارضة ، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً - بمشيئة الله -.

// انتهى //

13:17ت م

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