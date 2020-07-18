السعودية اليوم / الفلبين تسجل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الفلبينية، اليوم، 2357 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، إن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 65304 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1773 حالة.

// انتهى //

13:10ت م

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مانيلا 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الفلبينية، اليوم، 2357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و113 حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، إن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 65304 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1773 حالة.// انتهى //13:10ت م0041

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