السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنظم لقاءً لخريجي العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل



الدمام 27 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

نظم مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، لقاء "عن بعد" لخريجي كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل، وذلك ضمن برنامج "تلاقي" الذي تنظمه الجامعة لمختلف كلياتها.

ونوه وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي خلال اللقاء، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مختلف الجوانب والأصعدة، والحفاظ على أمن واستقرار هذه البلاد، متحدثا عن تاريخ الجامعة ومسمياتها ومساراتها، مؤكدا على أهمية استغلال هذه الظروف بالفائدة، حيث كانت الجائحة سبباً في تفعيل هذه الاجتماعات واللقاءات عن بعد، مقدما شكره للقيادة الرشيدة لتوجيهاتهم ودعمهم لجميع القطاعات، وتمنى لجميع الخريجات التوفيق.

من جانبها أعربت عميدة الكلية الدكتورة دلال الشنقيطي، عن سعادتها بالخريجات والمشاركة معهم هذه الفرحة، منوهة بالجهود المبذولة لمركز الخريجين والجامعة، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.

بدورها أعربت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر، عن سعادتها بهذا اللقاء مع الخريجات، منوهة بمخرجات الكلية؛ وبالمهام التي يؤديها مركز الخريجين و التنمية المهنية، من خلال بطاقة الخريج وأهميتها، والخريج البارز، ولقاءات تلاقي، والدورات التدريبية، والاستشارات المهنية، إضافة إلى دراسة سوق العمل و متابعة الخريج، مشيرة إلى بعض البرامج وأهميتها.

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12:20ت م

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