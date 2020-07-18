السعودية اليوم / شفاء 639 حالة من فيروس كورونا في الكويت



الكويت 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجّلت الكويت 639 حالة شفاء من فيروس

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

// انتهى //

12:04ت م

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الكويت 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجّلت الكويت 639 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 49 ألفا و20 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //12:04ت م0033

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