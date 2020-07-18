السعودية اليوم / روسيا تسجل 6234 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6234 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة

// انتهى //

11:37ت م

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موسكو 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6234 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 765 ألفا و437 حالة.وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد ، بتسجيل 124 وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوَفَيَات الإجمالية 12247 وفاة، فيما تماثل للشفاء 7490 شخصاً، ليرتفع عدد المتعافين إلى 546 ألفا و863 شخصاً.// انتهى //11:37ت م0030

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