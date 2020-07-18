السعودية اليوم / "إعادة ابتكار تجربة المستفيد" محاضرة نظمها مشروع رضا المستفيدين بالشرقية



الدمام 27 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

نظم مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية مؤخراً، محاضرة تدريبية بعنوان "إعادة ابتكار تجربة المستفيد"، والذي أتت بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ رئيس المشروع، ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة المشروع.

ويواصل فريق الدعم الاستشاري بالمشروع سلسلة محاضراته وبرامجه التدريبة عن "بعــد" من خلال مقره بالدمام، والذي يأتي في إطار الدور البارز والحيوي الذي يقوم به المشروع كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لرفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة.

وأوضح سمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة ، أن ما يقدمه المشروع من محاضرات وبرامج تدريبية تهدف إلى الرفع من مهارات الموظفين بالأجهزة الحكومية بالمنطقة بشكلٍ عام ومقدمي الخدمة بشكلٍ خاص، مضيفاً أن المحاضرة هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية ونشأة تجربة المستفيد، والوقوف على منهجية تصميم تجربة المستفيد، والتعريف عن قرب على أدوات تطوير خدمات المستفيدين، وصولاً لاستعراض محور خاص بتحقيق وتجاوز توقعات المستفيد من خلال رسم خارطة تتتبع رحلة المستفيد، والوقوف على تحليل أنماط شخصيته وتلمس أفكاره وأمانيه تجاه الخدمة، وصولاً لنشر ثقافة تجربة المستفيد بين أوساط مقدمي الخدمة في المنظمة.

وبين سموه، أن المشروع يعزز حزمة من المهارات لدى مقدمي الخدمات، من خلال إلمامهم بعدة معارف منها: أهمية تجربة المستفيد، وعلاقة تجربة المستفيد برضا المستفيد، ومنهجية إعادة ابتكار تجربة المستفيد، وصولاً لكيفية تجاوز توقعات المستفيد.

وقدم سموه، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، ولسمو نائبه؛ نائب رئيس المشروع ـ حفظهما الله ــ على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع، مما كان له بالغ الأثر في توفير جميع عوامل النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.

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11:18ت م

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