شكرا لقرائتكم خبر عن السند: المراكز التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعداداتها لحج هذا العام الاستثنائي بما يتوافق مع قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من إقامة الحج بأعداد محدودة للراغبين من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم وذلك حرصًا على سلامة الحجاج.

وبين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أن قرار الدولة الحكيم بإقامة شعيرة الحج مع إجراءات تنظيمية تهدف لسلامة ضيوف الرحمن، جاء محققاً للمصالح الشرعية؛ وحرصاً من الدولة -رعاها الله- على تمكين الراغبين في الحج، ولكن بأعداد محدودة.

وأكد معاليه أن الرئاسة العامة استعدت بخطة استثنائية تتوافق مع الوضع الراهن حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام, مبينًا أن الرئاسة العامة جهزت ثلاثة مراكز توجيهية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وهي (مركز جبل عرفة، مركز مقبرة المعلاة، ومركز مكتبة مكة المكرمة التوجيهي).