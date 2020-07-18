شكرا لقرائتكم خبر عن السند: المراكز التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
وبين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أن قرار الدولة الحكيم بإقامة شعيرة الحج مع إجراءات تنظيمية تهدف لسلامة ضيوف الرحمن، جاء محققاً للمصالح الشرعية؛ وحرصاً من الدولة -رعاها الله- على تمكين الراغبين في الحج، ولكن بأعداد محدودة.
وأكد معاليه أن الرئاسة العامة استعدت بخطة استثنائية تتوافق مع الوضع الراهن حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام, مبينًا أن الرئاسة العامة جهزت ثلاثة مراكز توجيهية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وهي (مركز جبل عرفة، مركز مقبرة المعلاة، ومركز مكتبة مكة المكرمة التوجيهي).
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