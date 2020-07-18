«التعليم» تشارك في ثلاثة أبحاث محققة لمعايير "جلوب للبحث العلمي"

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شاركت المملكة في معرض جلوب البيئي الافتراضي 2020 المقام في الفترة من ٢٢ - ٢٥/ ١١ / ١٤٤١هـ، وذلك في ثلاثة أبحاث فائزة ومحققة لمعايير جلوب للبحث العلمي. وتمثلت مشاركة المملكة في أبحاث مدرسة الخوبة المتوسطة والثانوية (بنين) بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بعنوان: (العلاقة بين النمل الأبيض والتربة في صامطة جنوب المملكة العربية السعودية) ‏Termites and their relationship to soil in Samtah, southern Saudi Arabia، ومن مدرسة الثانوية الأولى (بنات) بإدارة تعليم صبيا لبحث بعنوان: (سرطان طعم الماء، Water Taste Cancer)، إضافة إلى بحث مقدم لقياس أثر درجة الحرارة وحموضة التربة على زراعة نبات تباع الشمس الذي ينمو بمدرسة المطعن بصبيا، وذلك من مدرسة المطعن المتوسطة والثانوية (بنات) بإدارة تعليم صبيا، بعنوان: ‏The effect of temperature and soil acidity on cultivation of Sun flower that grows at Al-mattan school at Sabya.

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