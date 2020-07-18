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فيديو.. بائع ممشى الوسام يحصل على محل خالص الإيجار 24 شهرًا
طلب منه المشاهير 30 ألف ريال للدعاية فجاءه الدعم غير المتوقع
متابعات الخليج 365 - الرياض
لا تزال أصداء قضية ” تجار بريدة التوأم” تتوالى فصولها عبر مواقع التواصل بعدما حصلا على مكافأة من أحد رجال الأعمال عبارة عن محل قرب منزلهما في بريدة خالص الإيجار لمدة 24 شهرًا.
قصة تجار بريدة التوأم
وصعد وسم تجار بريدة التوأم الترند السعودي خلال الأيام الماضية بعدما خطف التوأم عبدالله وإبراهيم الأنظار بعدما اختارا مساعدة أسرتهما في العمل من خلال بيع المشروبات الباردة والساخنة.
ومارس عبدالله وإبراهيم مهنة بيع المشروبات الباردة والساخنة على ممشى الوسام في مدينة بريدة، في مشهد يعكس مدى التطور في عقلية الشباب السعودي، ورغبته في تحقيق الطموح في شتى المجالات، وتحقيق الاستقلالية المادية.
وقوبل الأخوان عبدالله وإبراهيم بتشجيع ودعم لافت بعدما ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وروى عبدالله وإبراهيم تجربتهما في تحضير المشروبات الباردة والساخنة لاسيما في فصل الصيف، واستثمار وقت الفراغ في الإجازة الصيفية عمل مفيد للمجتمع.
عبدالله يطلب دعم المشاهير
وأشار عبدالله إلى أنه طلب دعم المشاهير لمساندته في ترويج بضاعته إلا أن بعضهم طلب منه 30 ألف ريال مقابل الإعلان عن منتجه مشيرًا إلى أنه لو ظل يعمل 20 عامًا لما تمكن من جمع هذا المبلغ فكانت المفاجأة السعيدة التي حدثت له بزيارة عبدالرحمن المطيري، أحد المدونين المهتمين بدعم هذه المبادرات له ومن هنا توالى الدعم.
وحصل التوأم في وقت سابق على دعم من أحد رجال الأعمال السعوديين لاختيارهما لتقديم دعم مادي بدفع كامل تجهيزات محليهما المتنقلين لمدة عشرة أيام ثم كانت المفاجأة الأكبر حين تعهد أحد رجال الأعمال بمنحهما محلاً بجوار منزلهما في بريدة على أن يتحمل المانح إيجار المحل مدة عامين.
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