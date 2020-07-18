، "السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى الحرص على تحقّق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم

أكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استعداداتها لحج هذا العام الاستثنائي بما يتوافق مع قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من إقامة الحج بأعداد محدودة للراغبين من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم وذلك حرصاً على سلامة الحجاج.

وبيّن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أن قرار الدولة الحكيم بإقامة شعيرة الحج مع إجراءات تنظيمية تهدف إلى سلامة ضيوف الرحمن، جاء محققاً للمصالح الشرعية؛ وحرصاً من الدولة على تمكين الراغبين في الحج، ولكن بأعداد محدودة.

وأكد أن الرئاسة العامة استعدت بخطة استثنائية تتوافق مع الوضع الراهن حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحاً أن الرئاسة العامة جهّزت ثلاثة مراكز توجيهية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وهي "مركز جبل عرفة، مركز مقبرة المعلاة، ومركز مكتبة مكة المكرّمة التوجيهي".

وأعدت الرئاسة العامة عديداً من البرامج التوعوية والمبادرات الرقمية والشاشات والأجهزة التفاعلية الحديثة، التي تعمل على مدار الساعة، لتمكّن للمستفيد من خلالها تصفح المواد التوعوية الصوتية والمرئية والمقروءة بعدة لغات، كما يتم البث من خلال تقنية "WiFi" للوصول إلى محتوى الشاشة كافة، وبمساحة انتشار تزيد على 100 متر مكعب في الأماكن الداخلية، كما تصل لأكثر من 360م في الأماكن المفتوحة، حرصاً على تطبيق الاحترازات الوقائية بالتباعد الجسدي، وتمكّن المستفيد من تصفح المحتوى وتحميله في هاتفه بشكل سريع دون الحاجة إلى توافر الإنترنت، حيث تحتوي الشاشات التوعوية على مواد صوتية ومرئية وكتب توعوية على مدار الساعة.