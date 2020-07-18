محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، قوله:إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية. 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 12:48 PM Advertisements الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، قوله:إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية. الكلمات المفتاحية ، الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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