السعودية تمنع الدخول للمشاعر المقدسة اعتبارا من الغد

السبت 18 يوليه 2020

تبدأ مراكز الضبط الأمني السعودي بالعاصمة المقدسة منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح اعتبارا من صباح غد الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.



كانت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية قد قررت معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءًا من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

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وأهابت الداخلية السعودية بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدة في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.

وقرّرت السعودية تنظيم موسم الحج هذا العام بعدد "محدود جداً" من الحجاج السعوديين ومن مختلف الجنسيات المقيمين فيها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا القرار بسبب "استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول.. ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها".