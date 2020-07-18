السعودية | «أبشر» تُحدد خطوات تجديد جواز سفر العامل إلكترونيًّا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:02 صباحًا, 18 يوليو 2020 م المناطق_الرياض حدَّدت منصة «أبشر» الإجراءات المطلوبة؛ لتجديد جواز سفر العامل إلكترونيًّا والخطوات اللازمة لذلك.

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