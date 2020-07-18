الأرصاد تنبه أهالي نجران من التقلبات الجوية

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية ،تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

مدني نجران يحذر

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً – بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، نجران والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار نجران

وهطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

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