تطبيق الطفولة المبكرة في 17 مدرسة بعسير والتقديم عبر نظام نور

2020-07-18

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني قرارًا إداريًا بتطبيق مشروع الطفولة المبكرة في 17 مدرسة للبنين والبنات اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

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مدارس الطفولة المبكرة في عسير

وشمل قرار تطبيق الطفولة المبكرة كلاًّ من، ابتدائية سعيد بن العاص، وابتدائية عتود، وابتدائية عتاب بن أسيد، وجابر بن سمرة، وزيد بن حارثة، وابتدائية الرونة الثانية، والإمام الذهبي، ” بنين ” وابتدائية الأبناء والبنات بخميس مشيط، والابتدائية التاسعة والعشرين، والابتدائية السابعة “بنات “، وعكاشة بن محصن، والابتدائية النموذجية بأبها، وابتدائية الرشداء بوادي ابن هشبل، وابتدائية أم المؤمنين، وابتدائية الدربين وعراب بأحد رفيدة، وابتدائية آل قزع بالشعف.

آلية تسجيل الطفولة المبكرة عبر نظام نور

الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

إدخال سجل ولي الأمر.

ادخل اسم المستخدم المقترح.

اختيار ( تسجيل طالب جديد ).

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.

تحديد صف الطفل : ويكون بناء على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.

إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

الإقرار والتعهد.

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