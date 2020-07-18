السعودية | المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة الاثنين القادم

شكرا لقرائتكم المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة الاثنين القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم السبت، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ورجت فيه المحكمة العليا "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

ودعت المحكمة "من لديه القدرة على الترائي" إلى "الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".