محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عبدالإله عبدالكريم الحارثي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، بزواج ‏ابنته من حسن صالح الخزمري الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين الذين تمنَّوا للعروسين حياة سعيدة. 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 11:58 AM Advertisements "الخزمري" يحتفل بزواجه من ابنة عبدالإله الحارثي "الخزمري" يحتفل بزواجه من ابنة عبدالإله الحارثي احتفل عبدالإله عبدالكريم الحارثي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، بزواج ‏ابنته من حسن صالح الخزمري الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين الذين تمنَّوا للعروسين حياة سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "الخزمري" يحتفل بزواجه من ابنة عبدالإله الحارثي ،

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