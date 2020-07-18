، "المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً ،

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ينظّم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامجاً تدريبياً عن بُعد بعنوان: ترابط مكونات البنية التحتية للجودة في مصداقية المطابقة، لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم غد الأحد 28 ذو القعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو2020م.
وتسعى المواصفات السعودية، باستمرار، إلى نشر ثقافة الجودة عبر عدد من الوسائل، من بينها البرامج التدريبية التي ينظّمها مركز التدريب، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى مناقشة مكونات البنية التحتية للجودة ودورها في تحقيق المطابقة وكيفية تطبيق مكوناتها على أرض الواقع.
وأوضحت "المواصفات السعودية" أن محتوى البرنامج التدريبي يرتكز على تقديم نبذة عن نشاط التقييس والمواصفات والاعتماد والمترولوجيا والقياس ودور المختبرات وجهات المطابقة ومنح الشهادات وربط أنشطة مكونات البنية التحتية للجودة بتقويم المطابقة.
ويستهدف البرنامج القطاعات الحكومية التي تعنى بتقويم المطابقة والغرف التجارية والصناعية والخبراء والمكاتب الاستشارية المتخصصة في تقويم المطابقة والمتخصصين في البنية التحتية للجودة.
ودعت المواصفات السعودية الراغبين في حضور هذه الدورة إلى التسجيل من خلال الرابط https://bit.ly/3h92W9B
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 11:14 AM
محتوى يرتكز على تقديم نبذة عن التقييس والاعتماد والمترولوجيا والمختبرات
ينظّم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامجاً تدريبياً عن بُعد بعنوان: ترابط مكونات البنية التحتية للجودة في مصداقية المطابقة، لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم غد الأحد 28 ذو القعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو2020م.
وتسعى المواصفات السعودية، باستمرار، إلى نشر ثقافة الجودة عبر عدد من الوسائل، من بينها البرامج التدريبية التي ينظّمها مركز التدريب، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى مناقشة مكونات البنية التحتية للجودة ودورها في تحقيق المطابقة وكيفية تطبيق مكوناتها على أرض الواقع.
وأوضحت "المواصفات السعودية" أن محتوى البرنامج التدريبي يرتكز على تقديم نبذة عن نشاط التقييس والمواصفات والاعتماد والمترولوجيا والقياس ودور المختبرات وجهات المطابقة ومنح الشهادات وربط أنشطة مكونات البنية التحتية للجودة بتقويم المطابقة.
ويستهدف البرنامج القطاعات الحكومية التي تعنى بتقويم المطابقة والغرف التجارية والصناعية والخبراء والمكاتب الاستشارية المتخصصة في تقويم المطابقة والمتخصصين في البنية التحتية للجودة.
ودعت المواصفات السعودية الراغبين في حضور هذه الدورة إلى التسجيل من خلال الرابط https://bit.ly/3h92W9B
، "المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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