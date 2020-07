، واقعة تعيد ذكرى "نوتردام".. فيديو لحريق كبير في قلب كاتدرائية نانت بفرنسا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعود إلى القرن الخامس عشر وكانت قد عانت أيضًا حريقًا كبيرًا في عام 1972

اندلع حريق كبير صباح السبت داخل كاتدرائية نانت الواقعة غربي فرنسا، حسبما ذكر رجال الإطفاء و"لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وتظهر لقطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب داخل الكاتدرائية، فيما تكشف لقطات أخرى جهود عمال المطافي الذين نجحوا في التخفيف من حدة الحريق.

ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية": بث التلفزيون الفرنسي صورًا لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسية بين برجَي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر التي عانت أيضًا حريقًا كبيرًا في عام 1972.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4