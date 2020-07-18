شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيبة تتنازل عن إجازة الأمومة وتعود لعلاج مرضاها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في موقف إنساني نبيل ، تنازلت مواطنة طبيبة عن أجازة الأمومة بعدوضع طفلتها بأيام معدودة وعادت لرعاية مرضاها .

فبعد أن وضعت الدكتورة فوزية الشمراني استشاري طب الأعصاب والتصلب المتعدد ، الطفلة الرضيعة قررت ان تعود لمتابعة المرضى بعد ثلاثة أسابيع فقط في ظل الحاجة للرعاية الصحية كواجب وطني وديني ، على الرغم من حقها في أجازة مدتها 70 يوم .

وقالت "الشمراني " أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل توفر جميع حقوق المرأة العاملة ووفرت الطبيب البديل لكنها حريصة على متابعة مرضاها .

وأضافت ان الخوف من كورونا لن يمنعها من الواجب المهني مع الأخذ بالإجراءات الوقائية .