شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تجديد جواز سفر العامل إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت منصة «أبشر»، اليوم السبت، عن خطوات تجديد جواز سفر العامل إلكترونيًّا والخطوات اللازمة لذلك، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.
ووجه أحد الأشخاص سؤالًا إلى حساب أبشر عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " أريد تحديث جواز عامل لديّ، ومطلوب مني مراجعة المديرية العامة للجوازات.. فما الحل؟".
وأجاب حساب «أبشر» بأنه لتحديث بيانات سفر العامل يتم الدخول إلى حساب المستفيد عبر المنصة، ومن خلال تبويب خدماتي يتم النقر على أيقونة «خدمات- الخدمات العامة- الرسائل والطلبات- المديرية العامة للجوازات» وإرسال طلب، وذلك عبر الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .
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