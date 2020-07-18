شكرا لمتابعة خبر عن أبرز المعلومات عن تطبيق «تباعد» بعد حمايته لشاب من الإصابة بالعدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجح تطبيق "تباعد" الذي أطلقته وزارة الصحة في حماية شاب من الإصابة بالعدوى، بعدما نبهه التطبيق من قربه إلى حالة إيجابية مصابة بالفيروس المستجد.

ويعد من أبرز المعلومات عن التطبيق، أنه بعد تحميله ستظهر شاشة توعوية، يجب قراءتها والموافقة على ما جاء فيها، ثم تشغيل «البلوتوث» والإشعارات للاستفادة من التطبيق، وستظهر بعد ذلك شاشة لاستكمال المطلوب، والسماح بتلقي الإشعارات.

وفي حال الرغبة في معرفة إذا كان التطبيق يعمل أم لا ستظهر كلمة «نشط» باللون الأخضر، ويظهر في أسفل الشاشة جملة: «الإصابات خلال الـ14 يومًا الماضية» أو «لا إصابات خلال الـ14 يومًا الماضية»، وفقًا لتطبيق تباعد، وفي حالة تأكد إصابة الشخص تظهر له شاشة يستطيع من خلالها أن يعطي إشارة إلى كل شخص خالطته خلال 14 يومًا الماضية.

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ويأتي ذلك من خلال الضغط على أيقونة إبلاغ الآخرين، وبعدها يبدأ في اتباع إجراءات وزارة الصحة، بينما يتم استخدام تطبيق «تباعد» بالضغط على أيقونة «احتمال الإصابة»، وذلك لمعرفة الحالة المصابة المقصودة، واختيار أيقونة «طلب المساعدة».

وفي السياق نفسه، تعتبر الخطوة التالية هي: إدخال البيانات، ثم الإجابة عن الأسئلة المطلوبة؛ لتحدد وزارة الصحة حالة الفرد، وفي حالة التأكد من الإصابة عليه إبلاغ مخالطيه بذلك بإشعارهم عبر التطبيق.