شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على الجنوب الغربي للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، عن وجود حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار تصل إلى الجنوب الغربي للمملكة.

‏وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار، متوقع أن تؤثر على عمان واليمن اليوم وغداً، ثم تزحف باتجاه الجنوب الغربي السعودي يوم الاثنين، وقد تستمر لبضعة أيام" .

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وأضاف: " اليوم السبت قد تتشكل بعض السحب على أجواء عسير وشرق جازان والباحة، وربما يهطل من بعضها بعض الأمطار .. والله أعلم "؛ بينما أوضح:" لا زال موسم رياح البوارح قائم وتتلاشى وتضعف في أغسطس " .

وتابع" المسند " : " موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية يونيو وتنتهي في منتصف أغسطس. العواصف الرملية في شهري يوليو وأغسطس ليست مستغربة، ولكنها قليلة الحدوث.. عدا الجنوب الغربي خاصة منطقة جازان وتهامة عسير " .