شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية» توضح حقيقة تحديد 3 شهور فقط لرحلات عودة المقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت شركة " الخطوط السعودية " ، اليوم السبت، حقيقة تحديد مدة ثلاثة شهور فقط لرحلات عودة المُقيمين المُغادرين من المملكة، وإغلاقها بعد ذلك لفترة طويلة تصل لثلاث سنوات.

ونفت الشركة، ما يتم تداوله بشأن هذ الأمر، مؤكدة إنه لم يتم تحديد مدة معينة من قبل الجهات المُختصة، حيث أنه جرى فقط تعليق الرحلات باستثناء عودة المُقيمين.

وفي السياق نفسه، شددت الخطوط السعودية، على أن جميع المعلومات يجب الحصول عليها من القنوات الرسمية سواء فيما يتعلق بالتعليق أو الاستئناف.