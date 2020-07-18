شكرا لمتابعة خبر عن تحديد مدة الوكالة 5 سنوات في اللائحة الجديدة لكتاب «العدل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر اليوم السبت تفاصيل اللائحة التنفيذية لكتاب العدل والموثقين والمأذونين والتي اعتمدتها وزارة العدل امس الجمعة .
ووضعت اللائحة محظورات واشتراطات عليهم ، إذ يُحظر على كتاب العدل أو المرخص لهم توثيق ما يتعلق بمصلحتهم ولو بصفة النيابة ، كما أقرت السجن والغرامة 100 ألف يال على منتحل اسم الموثق او صفته .
ومنحت اللائحة الجديدة الصلاحيات لقناصل المملكة بالخارج بعض اختصاصات كتاب العدل ، كماحددت مدة "الوكالة " بـ 5 سنوات ما لم يتم الفسخ أو تزول احد اسباب الأهلية او يتوفي احد الطرفين ، وفقاً لـ " عكاظ ".
وحددت اللائحة الإشتراطات التالية لكتاب العدل والمأذونين والموثقين :
1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل .
2- ان يكون حسن السير والسلوك – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالدين او بالشرف او صادر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة حتى وإن رُد إليه اعتباره .
3- اللياقة والصحة وسلامة الجلوس واجتياز امتحان تحريره من الوزارة .
4- يخضع لدورة تدريبية مدتها ثلاث شهور ويتم التجربة في عمله لمدة سنتين وإذا لم يثبت كفاءته يتم الإستغناء عنه .
اما المهمات فجاءت في التالي :
1- توثيق العقود والإقرارات خاصة " الزواج ، الطلاق ، الخلع ، الرجعة، الصلح ، عقد الزواج إذا كان احد طرفيه غير سعودي .
2- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة ، او النفقة ، او الزيار ة ، وإنشاء الوقف ، والوصية ، ونحو ذلك.
3- إقرار منلا يحسن القراءة ، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الإجتماعية ، وغيرها من المهمات ذات الصلة .
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