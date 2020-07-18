شكرا لمتابعة خبر عن أمطار على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

Advertisements

وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية ،تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.