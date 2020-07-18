شكرا لمتابعة خبر عن أمطار على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية ،تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً - بمشيئة الله -.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.