اخبار السعوديه

أمطار على نجران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن أمطار على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

Advertisements

وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية ،تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا