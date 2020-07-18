شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق فعاليات «الفروسية والخيول» بمحافظة سراة عبيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات عروض " الفروسية والخيول " التي نظمتها لجنة التنمية السياحية وبمشاركة عدة إدارات حكومية ، بميدان الفروسية بصقر بني بشر جنوب المحافظة، وذلك ضمن فعاليات صيف عسير 2020.

وتضمنت العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية تحت شعار "مرحباً ألف.. تنزه بحذر" بقيادة وتنظيم الفارسان سعد آل مشرف البشري وعادل حسين البشري،حيث قدَّم أكثر من 15 فارسًا مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة، ابرزها التقاط الأوتادوالتقاط الأوتاد النارية ثم قفز الحاجز الناري وغيرها من الألعاب التي أبرزت أصالة الخيل العربية، والاعتزاز بالتراث، وكانت عامل جذب للجمهور، وتشجيعًا للسياحة بالمحافظة .

إضافة إلى عروض أخرى متنوعة قام بها مجموعات من الفرسان مستعرضين بالراية السعودية والأعلام الوطنية مع تحية الجمهور خلال العرض المقدم.

وتعتبر محافظة سراة عبيدة إحدى أهم الوجهات السياحية لهذا الصيف لما تتميز به من أجواء معتدلة وحدائق وفعاليات متنوعة.

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