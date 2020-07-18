ريم عبدالله تهاجم بعض الفتيات

أثارت الفنانة السعودية ريم عبدالله الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو جديد هاجمت فيه العديد من الفتيات بسبب قيامهن بهذا الفعل ما أدى إلى ضجة جديدة.

ونشرت الفنانة ريم عبدالله مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات” وهي تهاجم عددًا من الفتيات بسبب ما يفعلونه في شعرهن.

وظهرت ريم وهي في الكوافير من أجل تصفيف شعرها بطريقة جديدة، خاصة في ظل عودة العمل بالأعمال الفنية والسينمائية وهي تريد أن تحافظ على مظهرها من خلال تصفيف شعرها بطريقة جديدة لتكون متألقة كما تظهر دومًا.

لكنها في هذا الفيديو لم تكتف بالظهور وهي تصفف شعرها لدى الكوافيرة فقط؛ بل هاجم ريم عبدالله العديد من الفتيات اللواتي يضعن اكستنشن “وصلات شعر” ، لأنها ترى أنهما لا يريدن أن يظهرن بشكلهن الطبيعين إنما يضعن وصلات الشعر ثم يظهرن لخداع الناس بأن هذا المظهر الطبيعي لشكلهن وشعرهن من خلال استخدام الزيوت المختلفة.

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وقالت الفنانة السعودية ريم عبدالله خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: “الله يهديكم أنا ما أدري كيف تعيشون”.

وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بشكل كبير على السوشيال ميديا، حيث يرى بعض الأشخاص أنه من الطبيعي أن تضع الفتيات وصلات الشعر وليس لها الحق في الهجوم عليهن بهذه الطريقة وانتقد بعض الفتيات ما تفعله ريم عبدالله من الحديث عن الفتيات بهذا الشكل.